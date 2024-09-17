В воинские части одной из областей Украины поставляли опасные для здоровья продукты

Полиция Ивано-Франковской области сообщила о подозрении подрядчику, поставлявшему некачественные пищевые продукты для воинских частей в области. По данным следствия, вместо обещанного сливочного масла подрядчик предоставил дешевый спрэд с пальмовым маслом, что создавало угрозу для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Полицейские подозревают поставщика. Фото: Нацполиция

Согласно соглашению на сумму 10 миллионов гривен, поставщик должен был обеспечить воинские части настоящим сливочным маслом. Однако, как выяснилось, вместо качественного продукта он передал опасный спред по завышенным ценам. Только по одному договору нанесенный ущерб составляет около 580 тысяч гривен.

Используя полученные от поставки средства, подозреваемый осуществил их легализацию через предоставление "возвратной финансовой помощи" без фактического возврата. В настоящее время ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники управления стратегических расследований и следователи областной полиции провели обыски в офисах фирм и по месту жительства причастных лиц. Руководителю фирмы предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество и отмывание средств.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и дальнейших действиях для определения окончательной суммы нанесенного ущерба и привлечения к ответственности других лиц, привлеченных к схемам.

Напомним, в Украине не редки скандалы с закупками товаров и услуг. Так, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" за бюджетные средства провели немало закупок автомобилей скорой помощи. Однако автомобили не получили или получили в сроки, превышающие согласованные.