В Винницкой области восьмиклассника подозревают в краже большой суммы денег из аптеки: что известно

Школьника подозревают в похищении средств из сейфа местной аптеки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.



Парню изберут меру пресечения, фото Нацполиции

Известно, что 9 декабря, из помещения бухгалтерии винницкой аптеки были похищены деньги, которые хранились в сейфе. Полицейские установили с помощью камер видеонаблюдения, что к преступлению может быть причастен 14-летний подросток, который учится в восьмом классе. Сумма похищенного – 140 000 гривен.

В полиции сообщили, что из камер видно, как молодой человек зашел через служебный вход и воспользовался тем, что ключ от бухгалтерии был в дверях. Затем он нашел ключ от сейфа в кабинете и забрал деньги.

Во время обысков полицейские изъяли у парня часть денег, известно, что около 12 тысяч гривен подросток уже потратил. Впрочем, это уже не первый случай, когда ювенальная превенция будет проводить беседу с родителями по поводу краж, совершенных их сыном. Теперь подросток будет нести уголовную ответственность. Ему уже исполнилось 14 лет.

Юноше должны вручить уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Прокуроры будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кировоградской области школьник избил одноклассницу. Парень бил одноклассницу ногами, нанося удары по всему телу и целил кулаками в голову. Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники, затем они выложили отснятое в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!