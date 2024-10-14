В Винницкой области разоблачена коррупционная схема: директор медучреждения брала взятки за инвалидность

В Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По информации заместителя начальника следственного управления Евгения Кроновца, 41-летняя директор медицинского учреждения получила 3 300 долларов неправомерной выгоды, обещая обеспечить получение 71-летней женщиной I группы инвалидности. Пенсионерка имела серьезные проблемы со здоровьем и не могла самостоятельно передвигаться.

В ходе обысков, проведенных в месте работы и жительства подозреваемой, следователи изъяли значительные суммы средств — более 27 тысяч долларов США, 200 евро, 49 тысяч гривен, а также служебную документацию и черновые записи.

Оперативное сопровождение сделки обеспечивали сотрудники Управления стратегических расследований и Службы безопасности Украины в Винницкой области. При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры следователи объявили директору о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – "Злоупотребление влиянием". За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время идет досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются другие лица, что могли быть причастны к преступной деятельности или воспользоваться услугами коррупционной схемы.

Напомним, работники ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.