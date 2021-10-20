В Винницкой области мужчина закрыл в доме несовершеннолетнюю и там издевался над ней: суд вынес приговор

В Винницкой области мужчина развращал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области.

В Винницкой области судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Гайсинском районе. Сообщается, что в 2018 году 58-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел свою 15-летнюю односельчанку к себе домой и закрыл там её против воли. В доме преступник совершал развратные действия по отношению к своей жертве.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, пострадавшая имела нарушения интеллектуального развития. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Во время судебного разбирательства подсудимый не признал своей вины. По результатам предоставленных прокурором доказательств, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Пакистане мужчина сжег заживо свою семью. В провинции Педжаб сотрудники правоохранительных органов подозревают местного жителя в убийстве. Жертвами стали семь человек. Младшему из погибших было всего четыре месяца. Согласно данным СМИ, трагедия случилась после того, как дочь подозреваемого вышла замуж против его воли. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки поезд врезался в стоящий на переезде автовоз. Водитель автомобиля не смог выехать с путей. От удара легковушки, которые находились в прицепе, подлетели в воздух, а передняя часть поезда сошла с рельсов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!