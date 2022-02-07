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В Украине инспектор исправительной колонии изнасиловал двух несовершеннолетних девушек (ФОТО)

Подозреваемому в преступлении грозит до 15 лет лишения свободы

сегодня, 16:04
Автор:

Денис Подставной
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Сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) было сообщено о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6. Его подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет издание УНИАН.

В Украине инспектор исправительной колонии изнасиловал двух несовершеннолетних девушек (ФОТО)

Фото - ГБР

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, летом прошлого года подозреваемый после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвести домой 13-летнюю девушку. Мужчина завез свою жертву в безлюдное место и там совершил изнасилование. 

Спустя несколько дней по аналогичной схеме злоумышленник изнасиловал уже другую знакомую его родственницы. Жертвой насильника оказалась 15-летняя девушка. В момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время мужчине было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Ранее сайт "Комментарии" писал о том, что Лукашенко рассказал, как Путин планирует создать новое государство и когда там окажется Украина. Новое государство будет иметь общую армию, валюту и экономику. 

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Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на Мадагаскар обрушился сильный циклон. Он стал уже вторым за последние несколько недель. Непогода вызвала наводнения и принесла с собой сильные порывы ветра. Уничтоженными оказались десятки домов. В некоторых населённых пунктах были разрушены практически все здания. Погибли по меньшей мере десять местных жителей. Несколько граждан числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/inspektor-ispravitelnoy-kolonii-iznasiloval-dvuh-nesovershennoletnih-podruzhek-sestry-novosti-ukraina-11696146.html
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