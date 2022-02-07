В Украине инспектор исправительной колонии изнасиловал двух несовершеннолетних девушек (ФОТО)

Сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) было сообщено о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6. Его подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет издание УНИАН.

Фото - ГБР

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, летом прошлого года подозреваемый после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвести домой 13-летнюю девушку. Мужчина завез свою жертву в безлюдное место и там совершил изнасилование.

Спустя несколько дней по аналогичной схеме злоумышленник изнасиловал уже другую знакомую его родственницы. Жертвой насильника оказалась 15-летняя девушка. В момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчине было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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