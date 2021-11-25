В Тернопольской области мужчина прислал школьникам интимные фото их несовершеннолетней подруги

В Тернопольской области мужчина распространял интимные фотографии несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Теребовля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 30-летний местный житель, который жил по соседству с 16-летней девушкой, обменивался с ней интимными фотографиями.

В какой-то момент несовершеннолетняя решила прекратить общение с "ухажером" и всячески старалась избегать встреч с ним. Тогда, злоумышленник начал угрожать девушке, тем что если та не возобновит с ним отношения, то он опубликует её интимные фотографии в социальной сети. Услышав отказ, мужчина отправил часть фотографий друзьям пострадавшей.

О произошедшем узнали родители потерпевшей. Они незамедлительно обратились за помощью к стражам порядка.

В доме у подозреваемого был проведен санкционированный обыск. Во время него правоохранители изъяли телефон и другую компьютерную технику, на которой хранились фото не только пострадавшей, но и других детей.

На данній момент мужчине предъявили подозрение в совершении уголовного преступления, а также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Аргентине стая пираний напала на отдыхающих. Хищники ранили несколько десятков граждан. Больше всего пострадала несовершеннолетняя девушка. Ей рыбы откусили палец на ноге. Потерпевшую госпитализировали, однако спасти палец врачам так и не удалось.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России произошел несчастный случай на шахте. Произошел взрыв, а затем возгорание. Спасатели эвакуировали рабочих. На данный момент известно об 11 жертвах трагедии.









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