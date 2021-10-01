В Тернополе задержали сотрудницу больницы: в чем ее подозревают

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Козлова Альбіна
В районной больнице Тернополя 29 сентября провели обыски и задержание. Как оказалось, заведующая отделением больницы подозревается в уголовном правонарушении. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Женщина требовала деньги от местного жителя, фото Нацполиции
В больнице работали оперативники управления стратегических расследований и следователи. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины с поличным. В это время работница как раз получила неправомерное вознаграждение в сумме 1500 долларов.
Средства ей передал местный парень. За такую сумму работница пообещала выдать медицинские справки, которые подтвердят негодность парня по состоянию здоровья для службы в Вооруженных силах Украины. В кабинете заведующей отделением больницы провели обыски и изъяли указанную сумму долларов.
Женщине сообщат о подозрении по части 3 статьи 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Теперь следственный судья будет избирать ей меру пресечения.
Досудебное расследование контролируют прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Как сообщал портал "Комментарии", задержанного крымского татарина насильно побрили в российском изоляторе. Мужчина лечился в медицинском учреждении от последствий микроинсульта. Перед выпиской его избили и побрили надзиратели.
Также мы писали, что возле Днепра задержали пожилого мужчину за растление малолетних. В правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что 62-летний мужчина развращал ее дочерей 9 и 11 лет.
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