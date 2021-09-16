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Главная Новости Общество Криминал В Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика: кого подозревают
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В Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика: кого подозревают

Пропавшего мальчика нашли мертвым в лесополосе возле Глухова

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика: кого подозревают

Отец ребенка показал следователям место убийства, фото Нацполиции

Об исчезновении малолетнего сына в полицию заявила мать ребенка, проживающая в Глухове. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Полиции было известно, что мужчина забрал 3-летнего мальчика из детского сада, но не привел его домой и исчез сам. Полицейские вместе с волонтерами обыскали Глухов. С помощью масштабных поисков, изучения записей камер видеонаблюдения по городу и привлечения помощи горожан через социальные сети, правоохранителям удалось разыскать человека, который исчез с ребенком. В тот же день отца мальчика обнаружили в черте города без сына.

Во время общения с правоохранителями 50-летний мужчина уверял их, что не знает где его ребенок. Впоследствии выяснилось, что мужчина убил сына, он показал место, где оставил тело мальчика. Известно, что отец забрал сына из детсада и повез его за город на велосипеде. В лесополосе мужчина надел на голову сыну пакет и связал ему руки. Когда сын перестал дышать, отец уехал с места.

Отца погибшего мальчика арестовали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют причины поступка местного жителя. Тело ребенка будет направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Портал "Комментарии" писал за что жителю Житомира грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина убил женщину и ее ребенка и поджег квартиру. Сначала на вызов о пожаре в квартире прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время тушения огня они обнаружили два трупа.


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Источник: https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-sumshhini-policziya-zatrimala-batka-yakij-zhorstoko-vbiv-svogo-malolitnogo-sina/
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