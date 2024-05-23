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В Швейцарии голый мужчина убил женщину

Женщина, которая занималась бегом, стала жертвой голого мужчины в Швейцарии.

сегодня, 11:06
Автор:
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Slava Kot
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21 мая в городе Меннедорф близ Цюрихского озера произошел инцидент с участием голого мужчины, который набросился на женщину, занимавшуюся бегом в местном парке. От нанесенных травм женщина погибла, а мужчину арестовала швейцарская полиция.

В Швейцарии голый мужчина убил женщину

В Швейцарии на бегунью напал мужчина. Фото из открытых источников

Полиция города Меннедорф сообщила о ситуации, которая произошла в местном парке.

"Незадолго до 20:00 прохожие сообщили о мужчине в Альма-парке, который бегал голым, кричал и физически нападал на других людей. Службы скорой помощи, быстро прибывшие на место, нашли тяжело раненную лежавшую на землю женщину", — сообщили в полиции.

Несмотря на попытки спасти женщину, врачи констатировали ее смерть от тяжелых травм.

Подозреваемый, оказавшийся 19-летним гражданином Швейцарии, был задержан полицией в том же парке в день совершения убийства. Пока неизвестно, были ли знакомы подозреваемый и его жертва. После допроса в полиции, подозреваемый будет передан прокуратуре.

Это уже не первый инцидент в Швейцарии с нападениями людей в парке. На прошлой неделе испанец напал и серьезно ранил шесть человек в городе Цофинген. Местные власти отреагировали на инцидент и заявили, что развернут больше патрулей в парках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центре Львова совершили нападение на популярного украинского блоггера. Агрессор критиковал инфлюэнсера, ругался и применил против блоггера перечный баллончик.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии напали с ножом на украинского подростка, переехавшего в страну после полномасштабного вторжения РФ. Парню нанесли удар по шее, оставив большой порез, а также ударили по верхней части тела украинца.





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Источник: https://www.stern.de/panorama/kriminalitaet--nackter-mann-toetet-joggerin-in-schweizer-park-34733464.html
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