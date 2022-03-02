В СБУ рассказали о допросах пленных оккупантов

фото Офиса генпрокурора

На канале СБУ в телеграммах рассказали об информации от пленных российских оккупантов. Взятые в плен мужчины рассказали, что им дали еды на три дня, забрали документы и телефоны. Таковы были приказы высшего руководства агрессора. Во время допроса пленникам разрешили говорить с родственниками. Пленным оказывали помощь и давали еду.

Один из пленных россиян признался жене, что не ожидал такого отношения от Украинского народа. Мужчина — единственный, кто выжил из целого взвода российских захватчиков, ему сделали украинские медики операцию и относятся правоохранители по-человечески. Жена пленника поблагодарила украинцев и сказала, что пойдет к руководству воинской части рассказывать правду о зверствах РФ и геноциде мирного населения в Украине.

Другой плененный русский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных. За эту неделю никому из семей погибших не пришла похоронка, потому что офицеры не заберают мертвых. Взятый в плен попросил мать обратиться в "Союз матерей России", думает, что возможно его обменяют.

Средний возраст пленных от 19 до 22 лет, они клянутся, что не хотели идти на войну и просят родителей сообщать российским властям о том, что оккупанты делают в Украине и как их послали на смерть.

Другой пленный, механик-водитель танка, рассказал, что офицеры якобы им сказали, что украинские власти вроде бы подписали указ о капитуляции и нужно просто поехать в Киев.

"Это слова еще одного российского оккупанта, который сейчас в плену у украинских военных. До того как сдаться силам ВСУ на Полтавщине, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков! Все это – объясняет командой "показать мощь российской армии", — говорится в уведомлении.

По информации Офиса генерального прокурора, работники Киевской областной прокуратуры в порядке ст. 615 УПК РФ арестовали 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины).

Среди пленных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей страны-агрессора все находятся под стражей. Прокуратура фиксирует преступления россиян на территории Украины с целью привлечения их к ответственности.

Как сообщал портал "Комментарии", Вооруженные силы Украины впервые перешли в наступление на Донбассе.





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