В Ровенской области торгуют контрафактными сигаретами, - эксперт

В Ровенской области производят поддельные табачные выборы и продают их через интернет. В Европейской Бизнес Ассоциации посчитали, что из-за действий недобросовестных продавцов бюджет Украины в 2022 году потерял более 20 млрд. грн. Об этом сообщил координатор комитетов Европейской бизнес ассоциации (EBA) Антон Басистый, об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РБК-Украина.

Контрафактные сигареты. Фото из открытых источников

Как подсчитали в компании Kantar Украина, нелегальный рынок табака за последние 5 лет (2017-2022) вырос почти в 11 раз – с 2 до 21,9%. По мнению Басистого, подделки наносят колоссальные бюджетные потери.

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"21,9% табачного рынка в налоговых поступлениях в госбюджет составляет около 20,5 млрд грн. Это прямые потери государственного бюджета за 2022 год от нелегальных сигарет", – заявил Басистый.

Он напомнил, что после того, как в августе 2022 г. была прекращена деятельность одного из крупнейших производителей нелегальных табачных изделий в городе Желтые Воды (Днепропетровская область), уровень нелегальной торговли в Украине начал постепенно снижаться. С другой стороны, отмечает эксперт, правоохранители начали уделять меньше внимания этому вопросу, в результате на рынке появились другие недобросовестные игроки, действующие на территории Украины и занимающие не меньшую долю рынка. Они начали увеличивать объемы нелегального производства и частично заняли новую, освобожденную от конкурента нишу дешевых сигарет.

По словам Басистого, в некоторых регионах контрафактными сигаретами открыто торгуют через интернет, через телеграмм-каналы и мессенджеры, не скрывая, что они без акцизов. Именно так распространяет свою продукцию фабрика в Ровенской области, которая производит подделки известных брендов сигарет.

"В открытых объявлениях отмечается местонахождение фабрики и даже то, что продукция безакцизна. Напомню, в Украине действует запрет на продажу безакцизной алкогольной и табачной продукции, кроме продажи в магазинах беспошлинной торговли DutyFree. Однако, к сожалению, пока конкретных дел правоохранительными органами открыто так и не было", – заявил эксперт.