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В прифронтовом городе на Запорожье присвоили 1,6 млн грн: подробности

Расход средств: в Запорожской области работницы больницы присвоили бюджетные средства

сегодня, 13:52
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Кречмаровская Наталия

В Запорожской области разоблачили растрату бюджетных средств на сумму более 1 620 000 грн. Трем служащим больницы сообщили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

В прифронтовом городе на Запорожье присвоили 1,6 млн грн: подробности

Иллюстративное фото

В ходе расследования дела следователи и оперативники разоблачили деятельность организованной преступной группы. Правоохранители установили, что организовала схему растраты средств государственного бюджета 43-летняя заместитель главного врача медицинского учреждения одного из прифронтовых городов. К противоправной схеме женщина привлекла двух сообщниц-бухгалтерш 54 и 33 лет.

"Женщины в течение нескольких месяцев безосновательно начисляли и выплачивали премии родственникам и знакомым, которые работали в заведении, но не были медицинскими работниками и медуслуги не оказывали", — сообщили в Нацполиции.

Растрата бюджетных средств вследствие противоправных действий составила 1 620 000 грн.

Трем злоумышленницам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии со статьей подозреваемым грозит наказание в виде заключения до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что судьи Киевского апелляционного суда окажутся на скамье подсудимых. Что они совершили, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/roztratyly-ponad-1-620-000-hrn-biudzhetnykh-koshtiv-zaporizki-slidchi-povidomyly-pro-pidozru-trom-sluzhbovytsiam-likarni
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