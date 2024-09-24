В прифронтовом городе на Запорожье присвоили 1,6 млн грн: подробности

В Запорожской области разоблачили растрату бюджетных средств на сумму более 1 620 000 грн. Трем служащим больницы сообщили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.



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В ходе расследования дела следователи и оперативники разоблачили деятельность организованной преступной группы. Правоохранители установили, что организовала схему растраты средств государственного бюджета 43-летняя заместитель главного врача медицинского учреждения одного из прифронтовых городов. К противоправной схеме женщина привлекла двух сообщниц-бухгалтерш 54 и 33 лет.

"Женщины в течение нескольких месяцев безосновательно начисляли и выплачивали премии родственникам и знакомым, которые работали в заведении, но не были медицинскими работниками и медуслуги не оказывали", — сообщили в Нацполиции.

Растрата бюджетных средств вследствие противоправных действий составила 1 620 000 грн.

Трем злоумышленницам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии со статьей подозреваемым грозит наказание в виде заключения до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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