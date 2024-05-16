В попытке убийства премьер-министра Словакии Фицо обнаружили "российский след"

15 мая на премьер-министра Словакии Роберто Фицо было совершено покушение с попыткой убийства. 71-летний словак Юрай Чинтула нанес несколько выстрелов по Фицо, после чего премьер в тяжелом состоянии попал в больницу. Оказалось, что нападающий имеет в биографии "российский след".



Юрай Чинтула и пророссийская группировка Slovenský branci. Фото из открытых источников

Юрай Чинтула в толпе выкрикнул "Робо, иди сюда", после чего произвел пять выстрелов. Три из них попали в живот и руку Роберта Фицо, два промахнулись. Инцидент произошел после того, как премьер-министр вышел к людям и хотел пожать им руку. Сотрудники службы безопасности подняли Фицо с земли и отнесли к автомобилю, на котором вместе с политиком уехали в больницу. Охрана сразу задержала злоумышленника, остававшегося на месте инцидента.

Словацкое телевидение JOJ сообщило, что исполнителем нападения был 71-летний словак Юрай Чинтула, имевший лицензию на огнестрельное оружие. Чинтула оказался одним из основателей литературного клуба "Дуга", в котором активно работает с 2005 года, также является автором трех поэтических сборников и двух книг, включая роман. С 2015 года – член Ассоциации словацких писателей.

Российские пропагандисты сразу начали заявлять о якобы причастности "украинских националистов" к нападению на Фицо, однако 71-летний словак имеет "российский след" в биографии. Как указывает словацкое издание Dennikn, Юрай Чинтула ранее сотрудничал с пророссийской группой Slovenský branci ("Словацкие защитники"). В 2016 году в Facebook появилась фотография с членами организации и нападающим на Фицо.

В сообщении Юрай Чинтула указал, что именно его привлекло в этой пророссийской группе, в частности, "способность действовать без приказа государства". Он утверждает, что в Европу едут "сотни тысяч мигрантов", а Slovenský branci хотят оградить Словакию от их влияния. Кроме того, пророссийская организация оправдывала РФ, критиковала ЕС, призывала к нападениям на мигрантов, СМИ и неправительственные организации. Организация с 2015 года проводила мероприятия по "военно-патриотическому воспитанию" в словацких школах, где навязывали детям пророссийский взгляд на историю и культуру страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи указали, в каком состоянии находится Роберт Фицо после операции.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на покушение с попыткой убийства Роберта Фицо.