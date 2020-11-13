В Одесской области задержали полицейского за крупную взятку

В свете борьбы с коррупцией правоохранители выявили и задержали работника полиции, который вымогал и получил крупную взятку.

Согласно информации следователей, 40-летний полицейский потребовал для себя мзду за то, что не станет привлекать к ответственности одного гражданина, который хранил большие запасы спирта, и, судя по всему, занимался подпольным производством. За свои "услуги" нечистый на руку полицейский установил определенный тариф: 2 тыс. гривен за 1 тонну спиртосодержащей жидкости.

Так, 21 октября 2020 чиновник получил 10 000 гривен за закрытие материалов проверки в отношении сообщений о возможном хранения гражданина большого количества спирта и фальсифицированной водки, а также дальнейшего не реагирование на возможные нарушения в хозяйственной деятельности.

Позднее, 12 ноября 2020 следователи ГБР задержали взяточника после получения 40 000 гривен за нереагирование работниками полиции в Одесской области на перевозку спиртосодержащего вещества, которая предназначалась для изготовления зимнего автомобильного омывателя стекла.

За свои поступки подозреваемый может провести за решеткой от пяти до десяти лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Сотрудники ГБР задержали следователя Нацполиции, который за свои действия получил взятку в размере 85, 5 тыс. грн. Инцидент произошел в городе Мелитополь Запорожской области.

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