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Главная Новости Общество Криминал Обещал вернуть квартиру: на Херсонщине задержали копа за крупную взятку
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Обещал вернуть квартиру: на Херсонщине задержали копа за крупную взятку

Следователь требовал деньги за снятие ареста с квартиры

сегодня, 10:13
Автор:

Сергей Медведев

Сотрудники ГБР задержали следователя Нацполиции, который за свои действия получил взятку в размере 85, 5 тыс. грн. Инцидент произошел в городе Мелитополь Херсонской области.

Обещал вернуть квартиру: на Херсонщине задержали копа за крупную взятку

 По предварительной информации, следователь требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за создание препятствий при получении разрешения на снятие ареста с недвижимого имущества в рамках досудебного расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия.

Полицейского взяли на горячем — после получения им взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении его меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной администрации.  Чиновник требовал деньги за изменение предназначения земли, площадью 6 гектаров.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/855-tis-grn-za-bezpereshkodne-znyattya-areshtu-z-mayna-ta-zakrittya-kriminalnogo-provadzhennya-dbr-zatrimalo-slidchogo-khersonskoi-policii
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