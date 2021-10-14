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В Одесской области в канале обнаружили тело жестоко убитого мужчины: подробности (ФОТО)

Злоумышленница хотела скрыть своё преступление

сегодня, 21:30
Автор:

Денис Подставной

В Одесской области злоумышленница жестоко расправилась с мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

В Одесской области в канале обнаружили тело жестоко убитого мужчины: подробности (ФОТО)

Убийство в Одесской области. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в Измаильском районе. Сообщается, что тело погибшего нашли местные жители. О жуткой находке они сообщили в правоохранительные органы. 

Стражи порядка установили, что 36-летняя женщина во время ссоры ударила своего знакомого камнем по голове, а после того, как поняла что тот умер, сбросила его тело в воду. Таким образом злоумышленница хотела скрыть своё преступление. 

Прибыв на место инцидента полицейские изъяли вещественные доказательства и орудие убийства. Подозреваемая была задержана. 

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. По данному факту продолжается расследование. 

В Одесской области в канале обнаружили тело жестоко убитого мужчины: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком. В салоне автобуса находилось восемь граждан Украины. В результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в медицинское учреждение для проведения расширенной диагностикой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Великобритании мужчина случайно убил своего внука. 12-летний мальчишка пришел на ужин к своему дедушке и погиб. Мужчина забыл о том, что ребёнок страдает астмой и аллергией на орехи и подал на стол окорок в ореховой глазури. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/Izmajilski-policzejski-vikrili-45-richnku-misczevu-zhitelku-u-vbivstvi-znajomogo/?fbclid=IwAR2ThhmXLKvMZbAg5zNbk6_PDeXGoyA_aXxAf_7UKvLAMRxlfIdLGNPDGrk
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