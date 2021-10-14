В Одесской области в канале обнаружили тело жестоко убитого мужчины: подробности (ФОТО)

В Одесской области злоумышленница жестоко расправилась с мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Убийство в Одесской области. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел в Измаильском районе. Сообщается, что тело погибшего нашли местные жители. О жуткой находке они сообщили в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили, что 36-летняя женщина во время ссоры ударила своего знакомого камнем по голове, а после того, как поняла что тот умер, сбросила его тело в воду. Таким образом злоумышленница хотела скрыть своё преступление.

Прибыв на место инцидента полицейские изъяли вещественные доказательства и орудие убийства. Подозреваемая была задержана.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. По данному факту продолжается расследование.

Фото: ГУНП в Одесской области

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