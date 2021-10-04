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В Одессе мужчина насиловал падчерицу, пока мать была на работе (ФОТО)

За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

сегодня, 19:23
Автор:

Денис Подставной

В Одессе мужчина насиловал падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

В Одессе мужчина насиловал падчерицу, пока мать была на работе (ФОТО)

Изнасилование в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Как стало известно 36-летний мужчина имел половые отношения с 7-летней девочкой. Преступления происходили, когда мать пострадавшей находилась на работе. 

О случившемся ребёнок рассказал своей бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали правонарушителя и провели все необходимые экспертизы. 

На данный момент мужчине предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Он содержится под стражей без права внесения залога. 

За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

В Одессе мужчина насиловал падчерицу, пока мать была на работе (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП в Одесской области 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Саудовской Аравии ядовитая змея заползла в ванную комнату и убила ребёнка. По словам отца погибшей, он не ожидал увидеть таких животный в ванной комнате. Змея притаилась и когда 6-летняя вошла в комнату, напала на неё. Ребёнок был срочно доставлен в медицинское учреждение. Там пострадавшей стало хуже и она скончалась. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Киевской области мужчина изнасиловал девушку, которой стало плохо после употребления спиртных напитков. Пострадавшая лежала без сознания в гаражном кооперативе. Когда пострадавшая не вернулась вечером домой её мать обратилась к правоохранителям за помощью. Стражам порядка удалось установить местонахождение девушки. Также полицейские выяснили, что она была изнасилована 48-летним уроженцем Луганской области. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-pravooxoronczi-zatrimali-36-richnogo-cholovika-za-pidozroyu-u-valtuvanni-semirichnoji-padcherki-0410/
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