В Одессе мужчина насиловал падчерицу, пока мать была на работе (ФОТО)

В Одессе мужчина насиловал падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Изнасилование в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Как стало известно 36-летний мужчина имел половые отношения с 7-летней девочкой. Преступления происходили, когда мать пострадавшей находилась на работе.

О случившемся ребёнок рассказал своей бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали правонарушителя и провели все необходимые экспертизы.

На данный момент мужчине предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Он содержится под стражей без права внесения залога.

За содеянное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото: ГУНП в Одесской области

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