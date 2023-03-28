В Нацбанке рассказали как отличить фальшивые банкноты от настоящих

В основном изъятые в прошлом году фальшивые банкноты национальной валюты — гривны - были некачественными и рассчет шел на невнимательность людей и кассиров, сообщают в Нацбанке, пишут "Комментарии".

Как проверить подлинность банкнот гривны

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"Знание всех элементов защиты купюр гривны и внимательная их проверка в расчетах гарантируют минимум возможностей получить подделку. Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", — говорят в госрегуляторе.

Подлинность купюры проверяется следующим образом:

1) на ощупь имеет банкнотная бумага особенность и рельеф на отдельных изображений с одной — лицевой стороны, банкноты, так как печать происходит особым способом или видом;

2) на свет, то есть, визуально, можно проверить:

- наличие всем известных водяных знаков на банкноте;

- сквозной элемент, так называемое, совмещенное изображение – изображение цифрового обозначения номинала, с двух сторон: лицевой и оборотной, приобретает целостный вид при рассмотрении купюры против света;

- наличие погруженной в толщу бумаги тоненькой защитной ленты, на которой при рассмотрении через увеличительное стекло можно увидеть в прямом и перевернутом виде цифру номинала, надписи "ГРН" и изображения трезубца;

3) изменяя угол наклона банкноты визуально проверяются:

- изображения, что выполненные оптически-сменными красками, которые меняют цвет при рассмотрении купюры под разными углами и эффект. на разных купюрах — по разному;

- "оконная" — полимерная защитная лента определенного цвета, содержащая изображение цифрового обозначения и графического знака гривны, изображения малого Государственного Герба Украины и имеет ярко выраженный и четкий кинетический эффект;

- латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое на уровне глаз против света под острым углом.

Как писали ранее "Комментарии", по данным мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год, который проводит Нацбанк, почти втрое уменьшилось количество фальшивых гривен.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

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