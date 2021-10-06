В НАБУ рассказали детали дела, в котором фигурирует мэр Одессы

Подозрение председателю городской государственной администрации Одессы Геннадию Труханову сообщили 6 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).



Мэр Одессы Геннадий Труханов, фото из открытых источников

Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и участие в преступной организации. Также сообщили о подозрении трем лицам, занимающим должности в Одесском горсовете. Всем четырем подозреваемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 и частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.



По данным сыщиков, созданная преступная организация, в которую входил мэр и чиновники, незаконно присвоила активы территориальной общины города. Доходы, от этих активов были легализованы. Речь идет о бюджетных средствах Одессы и земельных участках.



Известно о том, что к незаконным действиям причастны 16 граждан. Преступная организация состояла из 10 человек. Шесть граждан подозреваются в соучастии во время совершения преступлений.

По материалам следствия, за три года, с 2016 до 2019, было незаконно передано шесть наделов в аренду застройщикам, общая площадь наделов составляет 15,9 га. Также из бюджета города потратили 131 миллион гривен, в НАБУ отметили, что эти расходы незаконны. Общая сумма ущерба — 689 млн грн.



Как сообщал портал "Комментарии", мэру Одессы объявят подозрение. Пять подозрений подписано генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Сообщается, что во время следствия детективы и эксперты проанализировали телефонные разговоры, информацию из компьютеров, электронных почтовых ящиков и другие доказательства, собранные законным путем.

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