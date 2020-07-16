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Главная Новости Общество Криминал В Нью-Йорке найден мертвым успешный бизнесмен: его тело расчленили бензопилой
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В Нью-Йорке найден мертвым успешный бизнесмен: его тело расчленили бензопилой

Части тела 33-летнего Фахима Салеха найдены в его квартире в Нью-Йорке

сегодня, 10:45
Автор:

Екатерина Белоброва
В Нью-Йорке найден мертвым успешный бизнесмен: его тело расчленили бензопилой

кадр из фильма "Пила. Игра окончена"

В одной из статусных квартир Нью-Йорка полиция обнаружила тело мужчины, от которого были отделены конечности и голова. Рядом с трупом осталась бензопила, о чем передает издание "Lenta.ru", ссылаясь на американскую прессу.

Как оказалось, тело принадлежит 33-летнему бизнесмену Фахиму Салеху, которого называли будущим Илоном Маском. Несмотря на молодой возраст, бизнесмен достиг больших успехов в технической отрасли, возглавил венчурную компанию Adventure Capital, создал бренд по обмену мотоциклами в нескольких странах мира.


Первой забила тревогу сестра миллионера, когда он несколько дней не выходил на связь. Поначалу она ссылалась на то, что брат много работает, но позднее лично приехала в его новую квартиру на Манхэттене, которую Салех купил недавно за 2,25 млн долларов. Леденящая кровь картина вынудила девушку немедленно вызвать полицию.

"У нас есть торс и лежащие отдельно голова, руки и ноги. Все на месте", - указали в пресс-службе полиции, добавив, что  у них пока нет  версий о мотивах этого тяжкого преступления.

При этом отмечается, что камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали момент открытия лифта, когда его ожидал Фахим Салех. Он упал сразу же после того, как дверь открылась, что означает моментальное воздействие: удар электрошоком или выстрел. Неприметная одежда, четкость движений и отсутствие зацепок о личности убийцы подвело следователей к мысли, что преступление совершил профессиональный киллер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых опасных странах для туризма в мире 2020 года, по версии экспертов. 
 

 


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