В МВД опровергли информацию о расстреле группы лиц в Чернобыльской зоне

Информация о том, что военные стреляли в мигрантов, якобы прошедших через Чернобыльскую зону, неправдива. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Мигранты на границе, фото УВКБ в Беларуси

Там отмечают, что по сети Интернет распространяются фейки относительно того видео, на котором видна группа лиц, в которую стреляют. Видео через тепловизионную камеру распространяют некоторые интернет-ресурсы. Информацию из него трактуют так, что якобы украинские военные или пограничники с выстрелами задерживают группы нелегальных мигрантов в зоне отчуждения. Видео датировано 29 ноября.



По данным Государственной пограничной службы Украины, сообщение о задержании или выстрелах в сторону мигрантов в зоне Чернобыля, не соответствует действительности и является фейковым. Поскольку на территорию Украины не попадали мигранты, пограничники не обнаружили ни одного нарушителя правил пересечения границы со стороны Белоруссии.



Пограничники призывают украинцев доверять официальным источникам, не распространять фейковую информацию. Госпогранслужба уже опровергала информацию о якобы задержании мигрантов из других стран в Чернобыльской зоне.

Как сообщал портал "Комментарии", ЕС планирует ограничить права мигрантов. Предложение Комиссии, исполнительного органа ЕС, предусматривает разрешение трем граничащим с Беларусью странам предоставлять мигрантам убежище в специально определенных для этого местах. То есть мигранты могут находиться в определенных пунктах у границы. Мигранты теряют право получить постоянное убежище внутри страны и могут находиться во временных пунктах на границе до 16 недель.

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