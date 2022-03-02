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В Киевской области несовершеннолетний погиб от осколка снаряда

В Киевской области фиксируют смерти детей от снарядов кафиров

сегодня, 16:56
Автор:

Козлова Альбіна
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Убийство ребенка осколком снаряда в Киевской области расследуют прокуроры. Об этом сообщают в пресс-службе офиса генерального прокурора.
Известно, что прокуроры Голованевской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по гибели ребенка по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Киевской области несовершеннолетний погиб от осколка снаряда

фото Офиса генпрокурора

Ростислав 2008 года получил смертельное ранение осколком снаряда во время обстрела танками оккупантов частных домов в Киевской области. Сообщается, что семья погибшего убегала от российских танков, открывших огонь по мирному населению. Снаряд окупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей. Там они скрывались от очередной колонны танков.

Осколки попали в руку и грудь мальчика, ребенок скончался на месте. Родители ждали пока стемнеет, чтобы унести тело. С телом они проехали в Кировоградскую область. Там врачи вместе с саперами произвели вскрытие ребенка. В теле мальчика был осколок снаряда. По словам генерального прокурора, фиксируется каждый факт агрессии России.

Как сообщал портал, в Офисе президента рассказали, почему кафиры бешено расстреливают Харьков. Советник главы ОП отметил, что Харьков для российских кафиров является ключевым городом, который они хотят взять под свой контроль. Поэтому уже который день пытаются применять как тяжелую артиллерию, так и авиацию. В городе постоянно слышны звуки сирены и взрывы. По словам Арестовича, тем не менее, и защитники города, и терроборона отважно отражают атаки противника, что, в свою очередь, выводит из себя кафиров и те в бешенстве открывают огонь мирному населению.


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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua
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