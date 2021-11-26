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В Киевской области мужчина изнасиловал маленькую девочку на глазах у её брата: суд вынес приговор

Обвиняемый в изнасиловании малолетнего лица своей вины не признал

сегодня, 18:25
Автор:

Денис Подставной
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В Киевской области мужчина совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. 

В Киевской области мужчина изнасиловал маленькую девочку на глазах у её брата: суд вынес приговор

Изнасилование малолетней в Киевской области. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом 2018 года в одном из сёл Белоцерковского района местный житель пришел домой к своей знакомой, где находились её несовершеннолетние дети. В этот момент хозяйки не было дома. 

Воспользовавшись отсутствием своей знакомой, мужчина напал на её 8-летнюю дочь. Злоумышленник схватил ребёнка и отнес в огород. Там преступник изнасиловал свои жертву. Всё это происходило на глазах её 5-летнего брата. 

Стражи порядка задержали подозреваемого, а на днях его судили.  Отмечается, что обвиняемый своей вины так и не признал, при том, что прокурор полностью доказал его виновность в совершении данного преступления. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в одной из афганских провинций прогремел взрыв. Согласно информации в СМИ, несколько малолетних обнаружили взрывное устройство на окраине города Талукан. Мальчишки хотели привести его в город для того, чтобы продать, однако мина детонировала по дороге. В результате происшествия все участники инцидента погибли на месте от полученных травм.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Аргентине пираньи покусали отдыхающих, которые купались в реке. Хищные рыбы покусали три десятка человек. Самые серьезные ранения получила несовершеннолетняя девушка. Пираньи откусили ей палец на ноге. 



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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=308392
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