В Киеве задержали ожесточенных "черных риэлторов"

Черные риелторы, фото из открытых источников

Сотрудники Нацполиции Украины разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью физического и морального насилия завладевала недвижимостью киевлян. Сейчас уголовное дело передано в суд. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.





Четверо мошенников, которыми оказались супруги с сыном, а также его подруга в течение четырех лет выискивали потенциальных жертв из числа одиноких пожилых людей, а также людей с пагубными зависимостями. Завладев доверием граждан, члены группировки уговаривали их "на выгодных условиях продать недвижимость", а тем временем пожить на Черкасщине.





На самом деле мошенники переоформляли столичные квартиры на себя, а обманутых киевлян держали в нечеловеческих условиях. Данная преступная схема сработала четыре раза и позволила преступникам завладеть квартирами общей стоимостью 5,5 млн гривен. Пятую куплю-продажу правоохранителям удалось опередить.







Жертвами мошенников стали две женщины и три мужчины, в возрасте от 32 до 88 лет. Одна из пострадавших от злоумышленников умерла в плену мошенников.







Полицейским удалось задержать трех из четырех участников группировки, еще один из них находится в розыске.





За совершенные преступления задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.





Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине наблюдается рост цен на недвижимость, причем во всех регионах страны. Эксперты отмечают, что сейчас можно выгодно инвестировать в иностранные квартиры. Например, в Стамбуле просторная квартира стоит примерно 62 тыс. долларов. Стоимость такого жилья, при условии его сдачи в аренду окупится уже через 6 лет.

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