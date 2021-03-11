В Киеве СБУ разоблачила нарколабораторию и изъяла вещества на 1,5 млн долларов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров в Киеве. С помощью такого бизнеса злоумышленники зарабатывали в месяц около 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 11 марта.

СБУ - фото из открытых источников

По предварительным данным, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных веществ.

Правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы, их транспортных средствах и в трех нарколабораториях.

Правоохранители изъяли: более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона; 5 тонн сырья для изготовления психотропных; оборудование для изготовления "товара"; 300 000 долларов, 30 000 евро и 20 000 гривен, полученных преступным путем.

Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1,5 миллиона долларов по ценам "черного рынка". Для продажи готового товара злоумышленники создали три интернет-магазина.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Амстердаме планировали запретить продавать легкие наркотики туристам.

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