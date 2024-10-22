В Киеве и Винницкой области зарабатывали на военнообязанных: какие схемы использовали

Схемы уклонения от мобилизации за деньги продолжают выявлять в Украине. Противоправные действия разоблачили в Киеве и Винницкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Фото Офиса Генпрокурора

В Киеве и Винницкой области о подозрении объявили жителю столицы, адвокату и заведующему отделением больницы — они за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации.

В Киеве местный житель выдавал себя за военнослужащего и предлагал желающим избежать мобилизации. “За 8 тыс. долларов США он обещал трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований. Таким образом, клиент не подлежал мобилизации и имел возможность беспрепятственного пересечения границы", — пояснили в Офисе Генпрокурора.

Правонарушителю сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, других военных формирований и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В Винницкой области на противоправных действиях разоблачили адвоката и заведующего отделением больницы.

Адвокат предлагала своим клиентам среди военнослужащих оформить медицинские документы, которые дают право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья или переводу в низшую категорию годности.

“В дальнейшем заведующий отделением местной больницы выдавал им фиктивные документы о якобы пребывании на длительном стационарном лечении и диагностировании заболеваний или травм, не позволяющих выполнять обязанности военной службы. Такие "услуги" стоили от 700 до 2800 долларов США”, — говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминирован служебный подлог и получение неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 366, ч. 1, 3 ст. 368 УК Украины). Трем подозреваемым суды избрали меры пресечения.









Ранее портал "Комментарии" сообщал о коррупционном скандале в Киеве.



