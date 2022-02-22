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В киберполиции дали советы украинцам, как не стать жертвой хакера

В киберполиции рассказали, как хакерам удается обворовывать банковские счета украинцев и как от этого защититься

сегодня, 18:14
Автор:

Людмила Слободенюк
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В киберполиции обратили внимание на случаи воровства средств с банковских счетов украинцев. Поэтому на официальной странице ведомства в Facebook были опубликованы основные советы, которые могут помочь защитить свое имущество, передает портал "Комментарии".

В киберполиции дали советы украинцам, как не стать жертвой хакера

Советы по безопасности от киберполиции. Фото из открытых источников

В киберполиции специалисты обращают внимание на то, что хакер, находясь в одной интернет-сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения. Поэтому, в первую очередь, украинцам советуют в публичных местах пользоваться не общедоступной сетью Wi-Fi, а интернетом от вашего мобильного оператора.

"Не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети. Не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по номеру телефона, по электронной почте или через соцсети: этим могут воспользоваться злоумышленники", — отмечают в киберполиции.

Также эксперты советуют изменить некоторые настройки в своем смартфоне. В частности, отключить опцию общего доступа к файлам, запретить обнаружение своего девайса другими пользователями сети, отключить опцию автоматического подключения к открытой сети, использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi, не регистрироваться на новых ресурсах при использовании неизвестной сети. В случае, когда соединение прерывается и происходит переподключение – отказаться от использования такой сети. Все эти случаи только создают возможности для хакерских мошенничеств.

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Источник: https://www.facebook.com/100069027285973/posts/262917439352497/?d=n
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