В киберполиции дали советы украинцам, как не стать жертвой хакера

В киберполиции обратили внимание на случаи воровства средств с банковских счетов украинцев. Поэтому на официальной странице ведомства в Facebook были опубликованы основные советы, которые могут помочь защитить свое имущество, передает портал "Комментарии".

Советы по безопасности от киберполиции. Фото из открытых источников

В киберполиции специалисты обращают внимание на то, что хакер, находясь в одной интернет-сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения. Поэтому, в первую очередь, украинцам советуют в публичных местах пользоваться не общедоступной сетью Wi-Fi, а интернетом от вашего мобильного оператора.

"Не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети. Не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по номеру телефона, по электронной почте или через соцсети: этим могут воспользоваться злоумышленники", — отмечают в киберполиции.

Также эксперты советуют изменить некоторые настройки в своем смартфоне. В частности, отключить опцию общего доступа к файлам, запретить обнаружение своего девайса другими пользователями сети, отключить опцию автоматического подключения к открытой сети, использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi, не регистрироваться на новых ресурсах при использовании неизвестной сети. В случае, когда соединение прерывается и происходит переподключение – отказаться от использования такой сети. Все эти случаи только создают возможности для хакерских мошенничеств.

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