В каких областях больше всего случаев хищения гумпомощи

Раздача продуктов, фото Фейсбук

В четырех областях больше всего случаев хищения гумпомощи, поступающей из-за границы. Нацполиция открыла 274 уголовных производств по фактам мошенничества. О подозрении полицейские сообщили 29 гражданам. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.



Львиная доля открытых производств в столице и Львовской области. Харьковская и Кировоградская тоже в "пятерке лидеров" по количеству зарегистрированных случаев хищения. Среди предметов, которые присваивают люди, часто автомобили, которые должны передавать ВСУ, горючее, лекарства, продукты питания, средства защиты — бронежилеты. Кроме того, по данным полицейских, по нескольким делам организаторами мошеннических схем стали россияне. Следствие по делам продолжается.



По данным ЧЕСТНО, с марта по июнь области получили различные объемы гуманитарной помощи: Киевская – 13 млн тонн, столица – 99,5 млн тонн, Львовская 96,6 млн тонн, Харьковская – 11,3 млн тонн, Кировоградская – 1,7 млн тонн. За три месяца в Украину ввезли 510 тысяч тонн международной гуманитарной помощи, в основном ее завозят грузовиками, меньше через железную дорогу.

Как писал портал, украинцы будут работать на общественно полезных работах. 21 июня на заседании Кабинета министров премьер заявил, что украинцев, не имеющих работы, будут привлекать к разным работам. Речь идет о тех, кто официально зарегистрирован как безработный и в течение 30 дней не нашли работу.

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