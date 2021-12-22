В Ивано-Франковске мужчина хотел убить судью: что известно

В Ивано-Франковской области мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство судьи. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Граната не сдетонировала, фото Офиса генпрокурора

Известно, что местный житель хотел нанести судье районного суда тяжкие телесные повреждения во избежание наказания, однако его план не сработал. Судья не получил травмы, а злоумышленника быстро обнаружили.



Мужчине объявили подозрение по части 1 статьи 263 и статье 379 Уголовного кодекса Украины, ему инкриминируют покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

Сообщается, что судья райсуда рассматривал дело о совершении несколькими гражданами ряда тяжких преступлений. Подозреваемые имели корыстные побуждения для их совершения.

Один из них решил запугать служителей Фемиды, а также избежать заключения и нанести телесные повреждения председательствующему судье. По его мнению, в связи с проблемами со здоровьем судьи рассмотрение дела должны были отложить.

Поэтому мужчина шпионил за судьей и выяснил, где он проживает. Ночью он установил перед дверью гаража гранату типа "Ф-1". Взрывное устройство должно было сдетонировать, когда дверь гаража открылась, однако граната не взорвалась. Подозреваемому будут избирать меру пресечения, прокуроры будут ходатайствовать о содержании его под стражей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше в ДТП погиб украинец, другой травмировался. Следствие начала прокуратура Ловича. Авария произошла на дороге в Познань, в пределах Лодзинского воеводства. Известно, что водитель не справился с управлением и въехал в барьеры на обочине.

Также мы писали, что в Турции люди отравились напитком. В результате умерло более 20 человек, среди которых местные и туристы. Еще несколько десятков граждан госпитализированы в больницы в среднетяжелом состоянии.

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