В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО)

В Ивано-Франковске разоблачили и задержали злоумышленников, которые подожгли автомобили военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.



Поджог авто. Фото Ивано-Франковской областной прокуратуры

Поджигателями автомобилей оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед. Они искали быстрый заработок в интернете и согласились на предложение вражеского представителя. Он предложил деньги в обмен на сотрудничество. Главными целями врага были военные автомобили, которые находились на техобслуживании на Прикарпатье после выполнения боевых задач на фронте.

"Чтобы не искать и не поджигать эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника. Во время выхода "на дело" злоумышленник соблюдал меры конспирации: действовал в темное время суток, прятал лицо и одевал защитные перчатки", — рассказали в СБУ.

Однако такие средства "защиты" не помогли злоумышленнику — самого поджигателя и его сообщницу задержали по горячим следам после поджога камуфлированного микроавтобуса.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали для координации своих преступных действий и общения с заказчиком.

Следователи Службы безопасности, на основании полученных доказательств, сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье задержан мужчина, который на заказ поджигал автомобили военных и волонтеров. Злоумышленником оказался житель Ужгорода. Подробнее о преступлении читайте по ссылке.



