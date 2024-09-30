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В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО)

Какое наказание грозит жителям Ивано-Франковска за поджог военных автомобилей

30 сентября 2024, 16:50
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Кречмаровская Наталия

В Ивано-Франковске разоблачили и задержали злоумышленников, которые подожгли автомобили военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО)

Поджог авто. Фото Ивано-Франковской областной прокуратуры

Поджигателями автомобилей оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед. Они искали быстрый заработок в интернете и согласились на предложение вражеского представителя. Он предложил деньги в обмен на сотрудничество. Главными целями врага были военные автомобили, которые находились на техобслуживании на Прикарпатье после выполнения боевых задач на фронте.

"Чтобы не искать и не поджигать эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника. Во время выхода "на дело" злоумышленник соблюдал меры конспирации: действовал в темное время суток, прятал лицо и одевал защитные перчатки", — рассказали в СБУ.

Однако такие средства "защиты" не помогли злоумышленнику — самого поджигателя и его сообщницу задержали по горячим следам после поджога камуфлированного микроавтобуса.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали для координации своих преступных действий и общения с заказчиком.

Следователи Службы безопасности, на основании полученных доказательств, сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО) - фото 2
В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО) - фото 3
В Ивано-Франковске горели автомобили военных: кто совершил поджог (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье задержан мужчина, который на заказ поджигал автомобили военных и волонтеров. Злоумышленником оказался житель Ужгорода. Подробнее о преступлении читайте по ссылке.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-vorozhykh-poplichnykiv-yaki-pidpaliuvaly-viiskovi-avto-na-prykarpatti
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