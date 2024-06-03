В Испании неожиданно оправдали 20-летнего за секс с 12-летней: как суд объяснил свое решение

В Испании суд принял противоречивое решение, вызвавшее волну возмущения. Суд в Сьюдад-Реале оправдал 20-летнего мужчину, обвиненного в изнасиловании 12-летней девочки, которое привело к ее беременности двойней. Суд объяснил такое решение тем, что их отношения "похожи на брак" и обе стороны были "близкими по возрасту и зрелости".



Суд оправдал мужчину за секс с 12-летней девочкой. Фото из открытых источников

Прокуратура требовала 11,5 лет лишения свободы для мужчины за длительное преступление сексуального характера лица, не достигшего 16 лет. Однако испанский суд оправдал мужчину сославшись на статью Уголовного кодекса, в которой указывается, что сексуальные отношения до 16 лет могут исключить уголовную ответственность, когда подозреваемый является лицом, близким к несовершеннолетнему по возрасту и по степени физического и психологического развития или зрелости.

Ключевым в принятии такого решения стал социокультурный контекст ромского сообщества, в которое входят 20-летний мужчина и 12-летняя девушка. По мнению суда, подобные сексуальные отношения являются частью ромской культуры.

"Отношения являются частью культурной сферы цыганского сообщества, где брак молодых людей является распространенным явлением", — пояснили судьи.

Решение суда в Сьюдад-Реале вызвало критику как правозащитников, так и представителей ромской общины. Директор Фонда ромского секретариата в Испании Сара Гименес заявила, что такие приговоры способствуют формированию "негативного имиджа" ромов, который "не соответствует сегодняшней реальности".

А директор отдела борьбы с расизмом в министерстве равенства Испании Беатрис Каррильо назвала такое решение "совершенно позорным". По ее мнению, для смягчения приговора суд сослался на вымышленный обычай ромов, не соответствующий Уголовному кодексу. Каррильо указывает, что таким образом, "изнасилование цыганских девушек не имеет юридических последствий".

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