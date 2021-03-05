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Главная Новости Общество Криминал В Иране неизвестный пытался угнать самолет с пассажирами
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В Иране неизвестный пытался угнать самолет с пассажирами

Похитить хотели самолет, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед

сегодня, 17:37
Автор:

Лиза Снисар

В Иране неизвестный пытался угнать пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air. Похитить хотели самолет, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В Иране неизвестный пытался угнать самолет с пассажирами

В Иране пытались угнать самолет - фото из открытых источников

Отмечается, что угон самолета предотвратили военные Корпуса стражей исламской революции.

По информации военных, самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10 в четверг, 4 марта. По официальной версии, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.

Сам же самолет Fokker 100 удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан в центральном Ираке, где угонщика задержали военные.

Остальные подробности этого инцидента не раскрываются, но военные уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Они вылетели в место назначения другим рейсом в тот же день.

Напомним, что ранее самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов. Кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума. Предполагается, что кот попал в самолет во время уборки или технического осмотра, когда авиалайнер стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху. 

Как ранее сообщали "Комментарии", 21 февраля в Нигерии, неподалеку от ее столицы Абуджи, потерпел крушения военный самолет. Борт самолета сгорел целиком. Число жертв еще уточняется, однако по данным средств массовой информации, никто не остался в живых. По предварительной информации, пилот отвел самолет от жилых кварталов, в результате он упал в поле и полностью сгорел. 


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Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/03/05/2464580/irgc-foils-hijacking-attempt-en-route-from-ahvaz-to-mashhad
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