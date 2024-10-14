В Хмельницкой области разоблачены врачи, которые организовали схему уклонения от мобилизации

В Хмельницкой области сотрудники Национальной полиции и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную врачами, которые за взятки помогали мужчинам призывного возраста получить фальшивые медицинские выводы об инвалидности. В ходе обысков было изъято около 8 миллионов гривен в разных валютах. Об этом сообщает Нацполиция.



Врачи взяточники. Фото: Нацполиция

Как установили правоохранители, заместитель председателя военно-врачебной комиссии (ВЛК) вместе с врачом экстренной медицинской помощи создали схему, по которой мужчины призывного возраста могли избежать службы в армии. С помощью фиктивных диагнозов они оформляли медицинские документы, которые подавали на рассмотрение ВЛК, что давало соответствующее заключение. Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от 3000 до 8000 долларов США.

10 октября правоохранители задержали врача подстанции экстренной помощи во время получения очередной взятки. Кроме того, зафиксировано более 150 000 гривен, полученных преступниками за решение подобных вопросов.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяли значительные суммы наличных — 182 000 долларов США и 6 500 евро, а также черновые записи с именами "клиентов", медицинскую документацию и другие доказательства.

На основе собранных материалов следователи сообщили задержанным о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается следствие, в ходе которого устанавливаются другие участники схемы и лица, воспользовавшиеся незаконными услугами.

Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.

