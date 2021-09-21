В Хмельницкой области неизвестные повредили авто родственника полицейского за "долги"

Двух псевдоколлекторов задержали спецназовцы КОРД вместе с работниками управления стратегических расследований и внутренней безопасности полиции в Хмельницкой области. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.



Задержание подозреваемых в вымогательстве, фото Нацполиции

Молодых мужчин арестовали за вымогательство денег 20 сентября. Известно, что возраст задержанных 31 и 34 года. Задержали мужчин с поличным, после того, как заявитель передал сумму "долга" на расчетный счет одного из подозреваемых. Уже проведены обыски по месту жительства задержанных и в их автомобилях. Вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.

Мужчины сначала писали на номер "должника" угрозы о физической расправе с ним и семьей. Затем изуродовали автомобиль жителя Каменец-Подольского. В автомобиле побили стекла, прокололи шины. Также изуродованное авто сверху полили зеленкой, а возле него оставили взрывчатку, так называемый "коктейль Молотова".

Пострадавший "коллекторов" — это 48-летний отец патрульного, который служит в батальоне полиции специального назначения "Миротворец". У него задержанные требовали тысячу долларов США несуществующего долга. По словам заявителя, подозреваемые хотели, чтобы тот вернул им средства, хотя человек у этих лиц ничего не занимал.



Сейчас задержанным объявлено о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемым мужчинам меры пресечения. Полиция вместе с прокуратурой устанавливают обстоятельства повреждения имущества потерпевшего и собирают доказательства шантажа. В сообщении полиции угрозы квалифицированы как психологическое насилие.

Как сообщал портал "Комментарии", мужчина обнаружил жуткое послание в стене, когда переехал в новый дом.





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