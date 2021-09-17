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commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове застрелился владелец ресторана: что известно о происшествии

В Харькове произошло самоубийство в туалете ресторана

сегодня, 21:45
Автор:

Козлова Альбіна

В туалете ресторана Харькова нашли застреленного мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове застрелился владелец ресторана: что известно о происшествии

В доме покойного нашли записку, фото Нацполиции

Сообщается, что в своем доме погибший оставил предсмертную записку, в которой покойный извиняется "за содеянное". Происшествие случилось около 14:18 17 сентября в заведении по проспекту Независимости. На место прибыли криминалисты и следователи.

Погибшему было 56 лет и он был частным предпринимателем, работал в ресторанном бизнесе.

По данным полиции, мужчина выстрелил себе в голову из помпового ружья. По документам оружие было официально зарегистрировано на него. На месте криминалисты и следователи собирали доказательства и опрашивали очевидцев происшествия.

По факту возбуждено производство по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Издание "Новое время" сообщает, что это владелец ресторана "Чили" Олег Привалов и полицию вызвали родственники погибшего. В следователей есть предварительная версия — самоубийство. Также сообщается, что ресторан находился в здании национального университета им. Каразина. Покойный вроде раньше имел конфликты с арендодателями, в чьих помещениях располагались его рестораны.

Как сообщал портал "Комментарии", в Нидерландах человек с арбалетом убил нескольких человек. Как стало известно, инцидент произошел в городе Алмело. Сообщается, что вооруженный злоумышленник убил двух людей с помощью ножа и еще одного ранил. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина с голым торсом держал в руках арбалет и попытался выстрелить в полицейских.




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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smerti-cholovika-v-kafe-u-czentri-xarkova/
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