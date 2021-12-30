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В Донецкой области мужчина заманил несовершеннолетнюю домой, где обколол наркотиками и изнасиловал

В Мариуполе мужчина наколол наркотиками несовершеннолетнюю

сегодня, 20:30
Автор:

Денис Подставной
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В Донецкой области мужчина совершил изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

В Донецкой области мужчина заманил несовершеннолетнюю домой, где обколол наркотиками и изнасиловал

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мариуполь. Сотрудники правоохранительных органов установили, что осенью 2021 года  40-летний мужчина пригласил к себе домов 17-ленюю местную жительницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Там он  предложил своей гостье заняться сексом. На свое предложение он услышал отказ. 

Тогда подозреваемый склонил свою жертву к употреблению психотропных веществ и лично сделал три укола. Пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетней, преступник совершил изнасилование. 

В настоящее время подозреваемый задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что бизнес-менеджера семьи Кардашьян нашли мертвой в багажнике авто. Отмечается, что женщине нанесли ножевые ранения и в результате полученных травм пострадавшая скончалась. В убийстве бизнес-менеджера подозревают ее 49-летнего бойфренда. Знаменитости, с которыми бизнес-менеджер Анджела Кукавски сотрудничала при жизни, выразили в социальных сетях свои соболезнования по отметили, что погибшая действительно была профессионалом своего дела

Также сайт "Комментарии" писал о том, что австралиец первым в мире написал твит с помощью силы мысли. В этом, больному заболеванием БАС, помог специальный чип, который ему имплантировали в мозг. Теперь практически обездвиженный мужчина сможет общаться и совершать покупки. 



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Источник: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/38
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