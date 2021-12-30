В Донецкой области мужчина заманил несовершеннолетнюю домой, где обколол наркотиками и изнасиловал

В Донецкой области мужчина совершил изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мариуполь. Сотрудники правоохранительных органов установили, что осенью 2021 года 40-летний мужчина пригласил к себе домов 17-ленюю местную жительницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Там он предложил своей гостье заняться сексом. На свое предложение он услышал отказ.

Тогда подозреваемый склонил свою жертву к употреблению психотропных веществ и лично сделал три укола. Пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетней, преступник совершил изнасилование.

В настоящее время подозреваемый задержан. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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