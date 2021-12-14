В Днепропетровской области мужчина изнасиловал троих маленьких дочерей

В Днепропетровской области мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальнойм сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Изнасилование в Днепропетровской области. Иллюстрация: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 44-летний житель города Каменское на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие в отношении своих трех несовершеннолетних дочерей. Самой младшей жертве злоумышленника на момент совершения преступления было шесть лет.

От рук подозреваемого пострадали девочки 2004, 2007 та 2009 годов рождения.

Сообщается, что для того, чтобы потерпевшие ничего не рассказывали мужчина угрожал им, что перестанет кормить и отправит в детский дом.

В настоящее время сотрудники прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в аэропорту города Кукута (Колумбия) взорвались несколько бомб. В результате взрыва одной из них погибло двое полицейских. Они обнаружили взрывное устройство в чемодане во время обследования территории. Министр обороны страны квалифицировал произошедшее как терроризм. Было начато расследование, которое установит все обстоятельства события.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Таиланде разбился вертолет с военными на борту. Во время тренировочного полета, в котором участвовали несколько летательных аппаратов, один из них рухнул в городе Накхонсаван. После удара о землю произошло возгорание. В вертолете находилось два человека. Они погибли от полученных травм. Подробнее читайте в нашем материале.

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