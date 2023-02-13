В Днепре работала нарколаборатория с ежемесячным оборотом в 12 млн грн

Силовики СБУ и ДБР ликвидировали на Днепровщине наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 млн. грн. Состояло ОПГ из 8 жителей области. Злоумышленники организовали нарколаборатории на территории промышленного завода и гаражного кооператива, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы правоохранителей.



СБУ и ДБР нейтрализовали в Днепре наркогруппировку

Злоумышленники сырье вместе с прекурсорами получали контрабандой из-за курьеров из стран ЕС и Ближнего Востока. А уже готовую наркопродукцию дельцы реализовывали по всей Днепропетровской области через закрытые телеграммы-каналы. Чтобы отбелить доходы, полученные от наркобизнеса, участники ОПГ покупали элитную недвижимость на территории Украины и за ее пределами – в других государствах, а еще – автомобили премиумкласса. Нарко картель производил наркотики в промышленных масштабах.

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В ходе санкционированных обысков у наркоторговцев нашли:

▪ около 2 кг метамфетамина;

▪️ гранаты и автоматическое оружие с патронами;

▪️ средства, вероятно полученные от преступной деятельности;

▪️ элитные автомобили.

В ходе спецоперации силовики задержали 7 участников наркогруппировки и сообщили или о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Еще одного соучастника – ищут. Санкция инкриминируемых злоумышленникам статей предусматривает 12-летнее заключение с конфискацией имущества. Половине задержанных уже избрали меры пресечения — содержание под стражей без права на залог. По другим фигурантам судебные заседания еще продолжаются. Кроме того, планируется арест гостиничного комплекса во Львовской области, автомобилей премиумкласса и другого имущества, принадлежащего участникам ОПГ. Один из задержанных в рамках другого уголовного производства находился на свободе под залогом в сумме 1,5 млн. грн. Работники ДБР теперь инициируют возврат этих средств в доход государства, в том числе на нужды ВСУ.

Напомним, как писали ранее "Комментарии", в конце декабря международный наркосиндикат разоблачили полицейские. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 14 млн грн.