В Днепре пропавший без вести мужчина был найден мёртвым в багажнике автомобиля

В Днепре мужчину обнаружили мёртвым в багажнике автомобиля. Об этом сообщает издание ТСН.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 28 октября. Сообщается, что 57-летний местный житель отправился утром на рыбалку, после чего перестал выходить на связь и не вернулся домой.

На поиски пропавшего вышел его сын. По информации СМИ, вечером, в тот же день на улице Набережной Заводской днепрянин обнаружил автомобиль марки Nissan, в багажнике которого лежало бездыханное тело его отца.

Как пишет издание, на голове у погибшего было обнаружено серьезное ранение. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в одном из баров польского города Валбжиха покалечили украинца. У мужчины произошел конфликт с владельцем заведения. По данным СМИ, во время ссоры владелец паба толкнул посетителя и тот напоролся на стеклянную дверь. Осколки разбившегося стекла вонзились в лицо пострадавшего. Несмотря на помощь врачей, мужчина потерял глаз.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Закарпатье трагически погиб малолетний ребёнок. На окраине одного из сел загорелся жилой дом, в котором находилась пожилая женщина со своим внуком. Пожар обнаружил, проезжавший мимо водитель автомобиля. На место инцидента поспешили сотрудники спасательной службы. После ликвидации возгорания, пожарные обнаружили тело 4-летнего мальчика. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.





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