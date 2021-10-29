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В Днепре пропавший без вести мужчина был найден мёртвым в багажнике автомобиля

Мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь

сегодня, 19:30
Автор:

Денис Подставной
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В Днепре мужчину обнаружили мёртвым в багажнике автомобиля. Об этом сообщает издание ТСН.

В Днепре пропавший без вести мужчина был найден мёртвым в багажнике автомобиля

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 28 октября. Сообщается, что 57-летний местный житель отправился утром на рыбалку, после чего перестал выходить на связь и не вернулся домой. 

На поиски пропавшего вышел его сын. По информации СМИ, вечером, в тот же день на улице Набережной Заводской днепрянин обнаружил  автомобиль марки Nissan, в багажнике которого лежало бездыханное тело его отца. 

Как пишет издание, на голове у погибшего было обнаружено серьезное ранение. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти мужчины. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в одном из баров польского города Валбжиха покалечили украинцаУ мужчины произошел конфликт с владельцем заведения. По данным СМИ, во время ссоры владелец паба толкнул посетителя и тот напоролся на стеклянную дверь. Осколки разбившегося стекла вонзились в лицо пострадавшего. Несмотря на помощь врачей, мужчина потерял глаз.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Закарпатье трагически погиб малолетний ребёнок. На окраине одного из сел загорелся жилой дом, в котором находилась пожилая женщина со своим внуком. Пожар обнаружил, проезжавший мимо водитель автомобиля. На место инцидента поспешили сотрудники спасательной службы. После ликвидации возгорания, пожарные обнаружили тело 4-летнего мальчика. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. 






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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-dnepre-muzhchina-nashel-telo-svoego-otca-v-bagazhnike-i-s-probitoy-golovoy-foto-1897894.html
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