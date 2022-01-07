В ГБР опровергли информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»

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Козлова Альбіна
На активы телеканалов "Прямой", "5 канал" арест суд не налагал. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ГБР опровергли информацию, фото из открытых источников
Сообщается, что 6 января состоялось судебное заседание в рамках производства о закупках угля с территории "ДНР/ЛНР", в котором подозреваемыми являются двое политиков. В рамках производства о подозрении объявили двум народным депутатам Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и еще одному лицу.
Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокурора в этом производстве относительно ареста имущества Петра Порошенко, пятого президента. По решению суда было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о наложении ареста на его имущество и корпоративные права, принадлежащие ему права собственности.
Активы телеканалов "Прямой" и "5 канал" не арестованы. Информация о том, что суд наложил арест на корпоративные права на "Прямой" и "5 канал" и на их активы, не правдива, отметили в пресс-службе. Так что судебное решение в рамках производства не ограничило никоим образом деятельность средств массовой информации. Отмечается, что владелец каналов – медиахолдинг "Свободные медиа".
Как сообщал портал "Комментарии", политтехнолог рассказал, почему Порошенко гораздо хуже, чем Януковичу восемь лет назад. Эксперт рассказал, что еще в 2015 году вышла резонансная статья с заголовком, что Порошенко, возможно, закончит свою политическую карьеру более драматично, чем Янукович. Для этого есть причины, объяснил он.
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