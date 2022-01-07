В ГБР опровергли информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»

На активы телеканалов "Прямой", "5 канал" арест суд не налагал. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



В ГБР опровергли информацию, фото из открытых источников

Сообщается, что 6 января состоялось судебное заседание в рамках производства о закупках угля с территории "ДНР/ЛНР", в котором подозреваемыми являются двое политиков. В рамках производства о подозрении объявили двум народным депутатам Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности и еще одному лицу.



Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокурора в этом производстве относительно ареста имущества Петра Порошенко, пятого президента. По решению суда было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о наложении ареста на его имущество и корпоративные права, принадлежащие ему права собственности.

Активы телеканалов "Прямой" и "5 канал" не арестованы. Информация о том, что суд наложил арест на корпоративные права на "Прямой" и "5 канал" и на их активы, не правдива, отметили в пресс-службе. Так что судебное решение в рамках производства не ограничило никоим образом деятельность средств массовой информации. Отмечается, что владелец каналов – медиахолдинг "Свободные медиа".

"Подчеркиваем, решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, которое не лишает владельца пользоваться другими правами", — говорится в тексте.