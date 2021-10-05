В Черкасской области мужчина убил 4-месячного ребёнка: суд вынес приговор

В Черкасской области судили мужчину, который убил 4-месячного ребёнка. Об этом сообщает издание ТСН.

В Черкасской области мужчина убил младенца. Фото: Слово и Дело

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый проживал в селе Летичевка со своей женой и сыном. Мужчина не любил своего ребёнка, так как предполагал, что жена ему изменяла и сын ему неродной.

Сообщается, что в день трагедии младенец сильно плакал и мужчина взял его на руки, чтобы успокоить, но малыш не переставал капризничать. Тогда преступник разозлился и бросил его на кровать.

Во время падения мальчик сильно ударился головой и получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Медики боролись за жизнь младенца, однако безрезультатно. От полученных травм он скончался в стенах медицинского учреждения.

Мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года. Суд учел то, что обвиняемый способствовал раскрытию преступления и пытался реанимировать ребёнка.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Флорида школьная учительница регулярно занималась сексом с 14-летним учеником. Американка прислала подростку сообщение, в котором призналась в своих чувствах к нему и после этого они начали встречаться. Иногда подозреваемая забирала ребёнка после тренировок и они занимались сексом в её автомобиле.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Одессе мужчина насиловал свою падчерицу, когда жена уходила на работу. О случившемся пострадавшая рассказала своей бабушке. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Были проведены все необходимые экспертизы.

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