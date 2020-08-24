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Главная Новости Общество Криминал В автопарке в Черкасской области сгорели 12 автобусов – ГСЧС
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В автопарке в Черкасской области сгорели 12 автобусов – ГСЧС

По словам спасателей, плотное расположение техники привело к быстрому распространению огня на весь автопарк

сегодня, 18:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

В ночь на 24 августа, в результате пожара на территории автотранспортного предприятия в городе Золотоноша Черкасской области сгорели более 12 автобусов. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"24 августа в 1.28 в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия в городе Золотоноша. Возгорание транспортного средства, припаркованного на территории, заметил охранник, который сразу и сообщил о пожаре".

В автопарке в Черкасской области сгорели 12 автобусов – ГСЧС

Фото: пресс-центр ГСЧС

Один автобус охранник успел отогнать на безопасное расстояние еще до прибытия спасателей. Но плотное расположение техники привело к быстрому распространению огня на весь автопарк.

Пожар был ликвидирован в течение часа. Благодаря профессионализму пожарных, удалось спасти от огня 4 автобуса.

Всего пожар уничтожил 12 транспортных средств, еще один автобус оказался поврежденным.

Депутат Черкасского областного совета Александр Лошков отреагировал на поджог. "Какими же нужно быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День Независимости Украины, выехать в села района и по городу" - пишет чиновник на своей странице в Facebook.

По мнению Лошкова, пожар на предприятии возник в результате пожара. "Это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего – водители остались без работы".

Ранее "Комментарии" сообщали о несчастном случае с пассажирским автобусом в Грузии, в результате которого жертвами стали 17 человек.

 


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