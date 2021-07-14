"Улов" немалый: полиция провела обыски в офисе консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна



















Вчера, 13 июля, в офисе консалтинговой группы "А-95", которую возглавляет Сергей Куюн, состоялись 5 полицейских обысков. В ходе них, по сообщению журналистов портала "Вести.ua", правоохранители изъяли у компании компьютерную технику и выявили свыше 100 тысяч долларов наличными. Общий "улов" следователей в ходе проверок офиса и личной квартиры Сергея Куюна в Киеве составил 104 тысячи долларов, 3000 евро и 100 тысяч гривен. При этом, по информации автора материала "Вестей", со ссылкой на следователей, деятельность фирмы, официально занимающейся консалтингом, такие крупные суммы наличности — не предусматривает.

Фирма Сергея Куюна может оказаться недобросовестным лоббистом крупных АЗС, фото из открытых источников

Деятельность Сергея Куюна в последнее время привлекла внимание многих СМИ. По информации, опубликованной на портале "Вести.ua", Куюна "называют медиа-вымогателем и не раз уличали в уклонении от уплаты налогов и черных пиар-кампаниях против сетей АЗС – конкурентов группы "ОККО". Дело в том, что Сергей Куюн, в качестве "эксперта", часто атакует в СМИ розничные сети, которые продают топливо дешевле, чем "ОККО". Со ссылкой на собственные источники, издание "Вести.ua", охарактеризовало Куюна как: "лоббиста и налогового махинатора, который за свои теневые пиар-услуги получает миллионы от "Галнафтогаза" и подконтрольной ему Нефтегазовой Ассоциации Украины. Любимый прием Куюна — голословно обвинять "вражеские" сети АЗС в продаже бодяги и уклонении от уплаты налогов. Интересно получается: главный "выкрыватель" схем внезапно погорел на налоговых махинациях. Ждем адекватного расследования".

Также деятельность Сергея Куюна и его группы "А-95" привлекала ранее внимание и журналистов 5 телеканала. В мае они опубликовали свое собственное расследование в рамках программы "Особливий погляд". Журналистов насторожило резкое удорожание розничных цен на топливо в крупных сетях АЗС — около 4 гривен на литр с начала текущего года. И как предположили репортеры во время расследования, компания "ОККО" может состоять в картельном сговоре с "WOG" и "SOCAR". Средняя маржа этих кампаний с каждого проданного литра составляла якобы до 11 гривен, в то время, как другие АЗС вполне успешно работали с маржой в 3,5 гривны за литр топлива. Чтобы не потерять свое место на рынке и прибыли, якобы именно "ОККО" наняла фирму Сергея Куюна для атак в СМИ на недорогой сегмент АЗС. Многочисленные, ничем не подкрепленные данные о продаже контрафактного топлива, уклонении от уплаты налогов и другие нарушения, которые якобы допускали конкуренты "ОККО", по мнению репортеров "5 канала", были абсолютно ничем не подтверждены.

По данным, опубликованным на портале "Вести.ua", согласно налоговой отчетности в 2019-2020 годах от одной трети до одной четвертой всех средств, поступивших на счета консалтинговой группы "А-95", — перечисления от концерна "Галнафтогаз", который как раз и владеет брендом "ОККО". Еще одним спонсором Сергея Куюна журналисты называют Нефтегазовую ассоциацию Украины, которая ежемесячно переводит на счет ЧП "Куюн" не менее 400 тысяч гривен.

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