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Украл телефон и выманил на улицу: в Одесской области парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

В Измайловском районе бабушка спасла свою внучку от изнасилования

сегодня, 16:07
Автор:

Денис Подставной
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В Одесской области юноша совершил покушение на изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщают в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Украл телефон и выманил на улицу: в Одесской области парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, преступление произошло в Измайловском районе. 18-летний парень находясь в состоянии алкогольного опьянения проник в дом своей 15-летней подруги и пока та спала тайно похитил её смартфон. 

После совершения кражи, злоумышленник разбудил свою жертву, выманил её из дома и попытался совершить изнасилование. Крики пострадавшей услышала её бабушка. Женщина выбежала на улицу, чем фактически помешала завершению преступления.

О произошедшем узнали в правоохранительных органах. Подозреваемого удалось задержать. 

На данный момент злоумышленника судили. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступление и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Отмечается, что незадолго до совершения покушения на изнасилование парня осудили за угон авто. Он находился на испытательном сроке. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что во Франции мужчина с ножом напал на полицейских посреди улицы. Злоумышленник подошел к служебной машине, открыл переднюю дверь и нанёс несколько ударов правоохранителю, который сидел за рулем. Мужчину спас бронежилет. В момент преступления его коллега успел достать табельное оружие и выстрелить в нападавшего. Преступник получил пулевое ранение и на данный момент находится в медицинском учреждении. 

Также "Комментарии" писали о том, что в Москве на вечеринке молодой человек изнасиловал свою подругу. Он воспользовался тем, что девушка перебрала с алкоголем и находилась в беспомощном состоянии. Преступление было запечатлено на камеру мобильного телефона.


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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=307421
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