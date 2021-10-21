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Украинской пенсии луганского боевика - быть или не быть

СБУ следит, что за люди приезжают на территорию Украины за пенсией

сегодня, 15:30
Автор:

Елена Бурдейная

Контрразведчики СБУ задержали луганского боевика, который приехал за пенсией, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинской пенсии луганского боевика - быть или не быть

Боевика задержали контрразведчики СБУ - фото пресс-службы

Терорист из незаконного вооруженного формирования ОРДЛО пытался оформить пенсию, перейдя линию разграничения в Луганской области. Сотрудники СБУ обнаружили, что он был участником боевых действий против сил АТО во время русско-украинской войны на востоке. Мужчина присоединился к рядам бандитов в 2015 г. По его словам, он работал в "4-ой отдельной мотострелковой бригаде ЛНР", где просто ремонтировал технику. Через некоторое время гражданин оставил это подразделение и скрывался на неподконтрольных территориях Луганской области.

Задержанный получил подозрение по ч. 2 т. 260 Уголовного кодекса Украины — участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Если он будет признан виновным, то может провести в тюрьме от трех до восьми лет. Сейчас сотрудники СБУ проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.

4-я отдельная мотострелковая бригада — подразделение незаконных вооруженных формирований, подчиненное оккупационной администрации ОРЛО. Оно создано на основе шести преступных батальонов: "Леший", "Витязь", "Русь", "Моджахед", "Одесса", ГБР "Бэтмен". Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, им руководит российский полковник Петр Болгарев.

Граждане ОРДЛО старшего возраста, которые действительно пытаются оформить пенсию, могут это сделать дистанционно, информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чтобы подать заявление, необходимо зайти на портал Пенсионного фонда (см. ссылку) и пройти электронную идентификацию следующими способами:

— через файл электронной цифровой подписи;

— через функционал сервиса "Дія.Підпис".

По состоянию на январь 2021 г. пенсию получают 660 тыс. жителей ОРДЛО.

О том, как боевики ограничивают деятельность наблюдателей ОБСЕ , издание "Комментарии" рассказывало ранее своим читателям.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-na-luhanshchyni-kolyshnoho-boiovyka-lnr-vtikav-vid-vatazhkiv-za-ukrainskoiu-pensiieiu
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