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Главная Новости Общество Криминал Украинского "вора в законе" задержали в Болгарии по подозрению в убийстве Кацапа
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Украинского "вора в законе" задержали в Болгарии по подозрению в убийстве Кацапа

Более года он скрывался от украинских правоохранителей

сегодня, 15:26
Автор:

Андрей Ройко

Украинского вора в законе, подозреваемого в убийстве задержали в Болгарии. Мужчина по прозвищу Андрей Львовский и Неделя был задержан в аэропорту столицы Болгарии Софии. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своем телеграмм-канале. Задержание злоумышленника стало возможным благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с Национальной полиции и их болгарских коллег.

Украинского "вора в законе" задержали в Болгарии по подозрению в убийстве Кацапа

Андрей Недзельского задержали в Болгарии, фото из открытых источников

Под вышеназванными прозвищами в Украине известен криминальный авторитет из Львова, Андрей Недзельский. От правоохранительных органов он скрывался больше года — с весны 2020-го, когда был обвинен в убийстве другого криминального авторитета Александра Семенова   по прозвищу Кацап. По сообщениям украинских СМИ, со ссылкой на источники в Нацполиции Украины, Александр Семенов был другом и бизнес-партнером Андрея Недзельского, но последний якобы хотел занять высокое место в криминальной иерархии, поэтому еще в 2009 году, вместе с сообщниками, убрал Семенова. Убитый, по информации правоохранителей, хотел собрать криминальную сходку, на которой планировал пожаловаться на Неделю криминальным авторитетам, что делало невозможным для последнего получить в будущем "должность" вора в законе.

В этом году Андрей Недзельский был включен в санкционный список уголовных преступников, которые угрожают нацбезопасности Украины. В Болгарию "Неделя" прибыл 7 июля и пытался пройти таможенный контроль по поддельным документам на другое лицо. В настоящее время украинские правоохранители решают вопрос об экстрадиции Андрея Львовского"в Украину.

По статье 115 ("умышленное убийство") вору в законе Недзельскому грозит до 15 лет за решеткой. С 2020 года он был объявлен в международный розыск.

Напомним, что отец солистки "А-studio" — вор в законе получил срок за хранение наркотиков.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/7072
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