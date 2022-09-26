Украинского террориста Максима Кривоша осудили – он терроризировал Зеленского

Украинец Максим Кривоша в 2020 году захватил автобус с 13 пассажирами и бросил гранату, которая не с детонировала. В течение двух лет украинские следователи проводили заседание и 26 сентября осудили террориста на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Суспільне".

Украинский террорист Максим Кривоша приговорен к 13 годам. Фото из открытых источников

Рассмотрение дела длилось так долго, ведь судебно-психиатрические эксперты пытались установить, подлежит ли Кривоша суду. На заседании Максим Кривоша швырнул кусок мыла из своей камеры во время оглашения приговора. Террорист считает себя невиновным и не жалеет о своих решениях.



В общей сложности прокуратура требовала 15 лет лишения свободы. Также прокурор Вадим Старчук объявил, что пока не принято решение об обжаловании приговора.



Напомним, что в 2020 году украинский преступник захватил автобус в Киеве и потребовал от политиков и духовенства признать себя террористами в законе. Кроме того, Максим Кривоша обратился к президенту Украины и предписывал ему рассказать о фильме "Земляне". В фильме рассказывается о жестоком обращении с животными.



Через несколько часов после захвата автобуса СБУ задержало нарушителя, вся операция прошла без жертв.



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