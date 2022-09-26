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Украинского террориста Максима Кривоша осудили – он терроризировал Зеленского

Луцкий террорист, захвативший автобус в 2020 году, получил приговор.

сегодня, 14:56
Автор:

Slava Kot
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Украинец Максим Кривоша в 2020 году захватил автобус с 13 пассажирами и бросил гранату, которая не с детонировала. В течение двух лет украинские следователи проводили заседание и 26 сентября осудили террориста на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Суспільне".

Украинского террориста Максима Кривоша осудили – он терроризировал Зеленского

Украинский террорист Максим Кривоша приговорен к 13 годам. Фото из открытых источников

Рассмотрение дела длилось так долго, ведь судебно-психиатрические эксперты пытались установить, подлежит ли Кривоша суду. На заседании Максим Кривоша швырнул кусок мыла из своей камеры во время оглашения приговора. Террорист считает себя невиновным и не жалеет о своих решениях.

В общей сложности прокуратура требовала 15 лет лишения свободы. Также прокурор Вадим Старчук объявил, что пока не принято решение об обжаловании приговора.

Напомним, что в 2020 году украинский преступник захватил автобус в Киеве и потребовал от политиков и духовенства признать себя террористами в законе. Кроме того, Максим Кривоша обратился к президенту Украины и предписывал ему рассказать о фильме "Земляне". В фильме рассказывается о жестоком обращении с животными.

Через несколько часов после захвата автобуса СБУ задержало нарушителя, вся операция прошла без жертв.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, который во время отдыха в Турции убил своих родителей. Дмитрий Степанов использовал для убийства молоток. После смерти россиянин ушел из гостиницы и записал видео о совершенном в одном из ресторанов курортного городка.

Также "Комментарии" писали о канадском актере из сериала "Сверхъестественное", который застрелил мать, а затем пытался совершить теракт в университете и убить Джастина Трюдо. За совершенное убийство суд вынес приговор о пожизненном заключении актера.



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Источник: https://suspilne.media/285509-sud-u-lucku-vinis-virok-maksimu-krivosu/
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