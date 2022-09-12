Украинскому полицейскому предоставили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора Украины.



Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ. Фото из открытых источников

В ходе расследования рабочие СБУ обнаружили, что бывший спецслужб собирал различные данные. Этим сотрудником оказался полицейский в Одесской области.

Украинская служба безопасности утверждает, что спецслужб накапливал персональные данные работников СБУ. Такие возможные преступные действия происходили с марта по август 2022 года.

В перечень данных, которые эксполицейский передавал службам Российской Федерации, оказались номера телефонов, фотографии, место жительства, должности, имена и фамилии должностных лиц Службы безопасности Украины и контактные данные их родственников.

Пока суд принял решение содержать подозреваемого под стражей на неопределенный срок и без возможности внесения залога. Подозреваемому сотруднику полиции грозит пожизненное лишение свободы.

Фото задержанного появилось на сайте Офиса генерального прокурора Украины, но лицо подозреваемого в государственной измене скрыто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о блокировании нескольких ботоферм службами безопасности Украины. Эти ботофермы размещались на территории Украины в Киевской и Одесской области. Армия ботофермы состояла примерно из семи тысяч активных аккаунтов.

Также, издание "Комментарии" публиковало видео , где украинка уничтожает свой российский паспорт, который ей выдали кафиры в аннексированном Крыму. Женщина на видеокамеру разрезала красный паспорт с гербом РФ на несколько частей ножниц в отделении Государственной пограничной службы Украины.

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