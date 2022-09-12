logo

BTC/USD

22178.62

ETH/USD

1753.26

LTC/USD

62.15

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ

Украинец получил подозрение в госизмене.

сегодня, 11:45
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинскому полицейскому предоставили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора Украины.

Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ

Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ. Фото из открытых источников

В ходе расследования рабочие СБУ обнаружили, что бывший спецслужб собирал различные данные. Этим сотрудником оказался полицейский в Одесской области.

Украинская служба безопасности утверждает, что спецслужб накапливал персональные данные работников СБУ. Такие возможные преступные действия происходили с марта по август 2022 года.

В перечень данных, которые эксполицейский передавал службам Российской Федерации, оказались номера телефонов, фотографии, место жительства, должности, имена и фамилии должностных лиц Службы безопасности Украины и контактные данные их родственников.

Пока суд принял решение содержать подозреваемого под стражей на неопределенный срок и без возможности внесения залога. Подозреваемому сотруднику полиции грозит пожизненное лишение свободы.

Фото задержанного появилось на сайте Офиса генерального прокурора Украины, но лицо подозреваемого в государственной измене скрыто.

Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ - фото 2
Украинский полицейский передавал данные спецслужбам РФ - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о блокировании нескольких ботоферм службами безопасности Украины. Эти ботофермы размещались на территории Украины в Киевской и Одесской области. Армия ботофермы состояла примерно из семи тысяч активных аккаунтов.

Также, издание "Комментарии" публиковало видео , где украинка уничтожает свой российский паспорт, который ей выдали кафиры в аннексированном Крыму. Женщина на видеокамеру разрезала красный паспорт с гербом РФ на несколько частей ножниц в отделении Государственной пограничной службы Украины.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/peredavav-specsluzbam-rf-personalni-dani-spivrobitnikiv-sbu-ekspoliceiskogo-pidozryuyut-u-derzzradi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!