Украинец нанес отечественным телеканалам ущерб на 7 миллионов гривен

Предприимчивый человек обманул украинские телеканалы на крупную сумму



Фото: Комсомольская Правда

Сообщается, что житель Кировоградской разработал собственный веб ресурс и без разрешения телевизионных каналов использовал их контент. За просмотр кино и телепередач мошенник брал деньги. Несмотря на то, что просмотр видео контента на сайте был на платной основе, он собрал аудиторию более миллиона зрителей.

За нарушение авторских прав украинских телеканалов и использования контента без соответствующего разрешения мужчине грозит до 6 лет заключения.

Обманщика разоблачили работники Кропивницкого представительства киберполиции совместно с коллегами из Кропивницкого отдела полиции. На данный момент правоохранители остановили ретрансляцию из отечественных каналов.

Сообщается, что злоумышленником оказался мужчина 37 лет, проживающий в Кропивницкому. Поэтому он создал сайт на котором демонстрировал незаконно перехвачен сигнал. Подписка за просмотр составляла 28 гривен в месяц, однако количество зрителей перевалило за миллион. По предварительной информации сумма убытков для украинских телеканалов составила более 7 миллионов гривен.

По месту жительства полиция нашла и изъяла 51 сервер, компьютерная техника, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, флэш-накопители и документацию.

Против мужчины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Сейчас делом занимается местная прокуратура.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о мошенничестве с использованием "Новой почты".



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