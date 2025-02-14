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Уголовные дела против олигархов: кого и за что преследует прокуратура

Прокуратура возбудила уголовные дела против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука

сегодня, 14:25
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Амбарцумян Анна

Громкие имена, серьезные обвинения и миллиардные суммы убытков — в Украине продолжаются расследования известных политиков и бизнесменов, оказавшихся под санкциями СНБО. Бывший президент, олигархи, финансисты – все они фигурируют по уголовным делам, касающимся госизмены, финансовых махинаций, содействия террористическим организациям и даже организации убийства. Почему правоохранители вышли на этих людей и какие последствия могут ожидать их?

Уголовные дела против олигархов: кого и за что преследует прокуратура

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам в отношении пяти человек, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Среди них бывший президент Украины, известные олигархи и политики.

В частности, эксглава государства подозревается в сговоре с высшим политическим руководством РФ и содействии террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР". По версии следствия, в результате его действий Украина потеряла более 3 млрд. грн. и оказалась в еще большей энергетической зависимости от России.

Еще один фигурант – бывший лидер пророссийской партии – обвиняется в государственной измене и помощи оккупантам в разграблении украинских нефтяных и газовых месторождений в Черном море. Суд уже рассматривает это дело, а его активы, включая яхты, недвижимость и произведения искусства, арестованы.

Один из олигархов, длительно контролировавший крупный банк, обвиняется в хищении 5,36 млрд грн и отмывании средств. Также ему было выдвинуто подозрение в организации заказного убийства директора юридической компании.

Еще один бежавший за границу бизнесмен, по версии следствия, незаконно завладел 113 млн долларов США и вывел их за пределы Украины. Пока он в розыске, а правоохранители сотрудничают с международными организациями для его экстрадиции.

Прокуроры также обратились в суд по поводу ограничения сроков ознакомления защиты с материалами дела, поскольку адвокаты подозреваемых, по мнению следствия, намеренно затягивают процесс.

Эти уголовные дела стали одними из самых резонансных в истории независимой Украины. Сможет ли Фемида доказать вину подозреваемых и какие приговоры могут их ждать – покажет время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в списке санкций оказался экснардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/ofis-genprokurora-zdiisnyuje-procesualne-kerivnictvo
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